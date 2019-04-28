«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

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«Уфа» с разгромным счетом обыграла «Урал» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая состоялась в Уфе, закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Урал» открыл счет благодаря точному удару Эрика Бикфалви, но уфимцы ответили голами в исполнении Андреса Вомбергара, Ондржея Ванека, а дубль оформил Сильвестр Игбун.

Примечательно, что с 59-й минуты «Урал» остался в меньшинстве — был удален Сергей Брызгалов.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» назвали стартовые составы на матч РПЛ.

Чемпионат России.26-й тур

«Уфа» — «Урал» — 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Бикфалви, 16; 1:1 — Вомбергар, 22; 2:1 — Ванек, 52 (пенальти); 3:1 — Игбун, 79, 4:1 — Игбун, 90+2.