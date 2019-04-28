Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала о любви к «Зениту»

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказал, что болеет за команды из Санкт-Петербурга, передает «Матч ТВ».

Она отметила, что сама родом из Санкт-Петербурга, а значит переживает за футбольный «Зенит» и хоккейный СКА.

«Я ведь из Санкт-Петербурга, а потому, конечно, переживаю за наши команды. В футболе за «Зенит», в хоккее за СКА. Причем это давняя история. Со школьных лет — точно. Это не совсем типично для девочки-школьницы? В нашей компании больше ребят было. И в группе, где занималась лыжами, — тоже. Собирались все вместе и смотрели матчи «Зенита». Это год 1996-97», — рассказала она.

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