РУСАДА встретится с Федерацией хоккея России из-за допинг-скандала в «Авангарде»

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала допинг-скандал, связанный с омским «Авангардом», передает РИА «Новости».

Главный тренер Боб Хартли и врач команды Дмитрий Батушенко не пускали эксперта РУСАДА для взятия допинг-пробы у нападающего Дениса Зернова.

«Мы отправили письма в Федерацию хоккея России (ФХР), Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и «Авангард», ждем ответ с объяснениями. Он должен быть направлен в течение 14 дней. А в начале следующей недели будет встреча с ФХР», — подчеркнула Пахноцкая.

Инцидент произошел во время финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Победу одержали армейцы.

Ранее в КХЛ поступил запрос по поводу допингового скандала с игроком «Авангарда».