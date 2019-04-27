Опубликовано видео с места крушения самолета Як-18

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Следственный комитет России представил видео с места крушения самолета Як-18 в Хабаровском крае, сообщает сайт «Kp.ru».

Трагедия произошла 27 апреля около 16 часов по местному времени в районе села Калинка. В результате авиакатастрофы погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и летчик Сергей Ланкин.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы Орасио скончался от сердечного приступа.