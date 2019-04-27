Опубликовано видео с места крушения самолета Як-18
Следственный комитет России представил видео с места крушения самолета Як-18 в Хабаровском крае, сообщает сайт «Kp.ru».
Трагедия произошла 27 апреля около 16 часов по местному времени в районе села Калинка. В результате авиакатастрофы погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и летчик Сергей Ланкин.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы Орасио скончался от сердечного приступа.