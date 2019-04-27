Российский боец бросил вызов Александру Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Малыхин заявил о готовности провести поединок против соотечественника Александра Емельяненко.

«У Сани травма. Ему сначала надо научиться на велике кататься, а потом у него бой с Кокляевым намечается. Дядя Миша тоже не подарок. Смотрю, уже на кардио круги наматывает. Так что, пускай разберется со своими делами, а потом, возможно, мы проверим его в борьбе», — цитирует Малыхина Sport24.

Спортсмен отметил, что у Емельяненко хорошая школа самбо.

«Для меня была бы большая честь, разделить с ним клетку. Я бы хотел этого боя. Если он готов, то я был бы не против. Для меня это хороший поединок», — сказал боец.

Ранее Вячеслав Дацик ответил ответил Емельяненко на его критику.