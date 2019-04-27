Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал контракт с мадридским «Реалом», передает «Советский спорт».

По информации AS, француз будет зарабатывать € 12 млн в год. В английском клубе хавбек получает на два миллиона меньше.

Отмечается, что переход игрока в «Реал» состоится летом 2019 года.

Погба принял участие в 44 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба.