Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал контракт с мадридским «Реалом», передает «Советский спорт».
По информации AS, француз будет зарабатывать € 12 млн в год. В английском клубе хавбек получает на два миллиона меньше.
Отмечается, что переход игрока в «Реал» состоится летом 2019 года.
Погба принял участие в 44 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба.