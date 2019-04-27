«Каролина» без Свечникова вырвала победу у «Айлендерс»

В стартовом матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» в гостях победил «Нью-Йорк Айлендерс», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0.

Решающий бросок на пятой минуте первого овертайма нанес игрок гостей Джордан Стаал.

Андрей Свечников из-за травмы, полученной в драке с Александром Овечкиным, участия во встрече не принимал.

Стоит отметить, что следующий матч противостояния пройдет в Нью-Йорке 28 апреля в 22:00 по московскому времени.

НХЛ — плей-офф. Полуфинал «Востока». Первый матч
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Стаал (Нидеррайтер, Песке) – 64:04 (5x5)

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