«Каролина» без Свечникова вырвала победу у «Айлендерс»
В стартовом матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» в гостях победил «Нью-Йорк Айлендерс», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0.
Решающий бросок на пятой минуте первого овертайма нанес игрок гостей Джордан Стаал.
Андрей Свечников из-за травмы, полученной в драке с Александром Овечкиным, участия во встрече не принимал.
Стоит отметить, что следующий матч противостояния пройдет в Нью-Йорке 28 апреля в 22:00 по московскому времени.
НХЛ — плей-офф. Полуфинал «Востока». Первый матч
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Стаал (Нидеррайтер, Песке) – 64:04 (5x5)