Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Неймара. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Решение было принято контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией организации из-за оскорбления форвардом арбитров.
Неймара отстранили от игры на три матча.
После поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов шестого марта капитан сборной Бразилии назвал судейство позорным. Оскорбительными выражениями он подписал свой пост в инстаграме.
Из-за неуважительного поведения на Неймара завели дисциплинарное дело.
Ранее Неймар вновь признался в любви брошенной им «Барселоне».