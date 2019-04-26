Вице-президент и гендиректор «Спартака» могут покинуть клуб

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Футбольный комментатор Илья Казаков заявил, что в скором времени московский «Спартак» могут покинуть вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов, передает «Советский спорт».

«Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут «Спартак». Измайлова слухи отправляют в «Монако». Про судьбу Родионова не говорят ничего», — написал бывший пресс-атташе сборной России в твиттере.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» (39 очков) занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников обратился к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.