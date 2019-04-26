Тарасенко вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС.
В первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (3:2) россиянин оформил дубль.
Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) американец забросил две шайбы.
Третьим стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 20 бросков из 22.
Ранее Тарасенко прокомментировал победу над «Далласом» в матче Кубка Стэнли.