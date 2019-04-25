«Урал» в гостях взял верх над «Крыльями Советов»

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» дома уступили «Уралу», передает «Советский спорт».

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира, реализовавший пенальти на 61-й минуте.

«Урал» набрал 33 очка и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 27 баллами идут 13-ми.

Чемпионат России. 25-й тур
«Крылья Советов» — «Урал» — 0:1
Гол: 0:1 – Эль-Кабир – 61 (пен)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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