«Урал» в гостях взял верх над «Крыльями Советов»
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» дома уступили «Уралу», передает «Советский спорт».
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на счету полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира, реализовавший пенальти на 61-й минуте.
«Урал» набрал 33 очка и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 27 баллами идут 13-ми.
Чемпионат России. 25-й тур
«Крылья Советов» — «Урал» — 0:1
Гол: 0:1 – Эль-Кабир – 61 (пен)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.