Медведев стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен обыграл американца Маккензи Макдональда в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты находились на корте один час 19 минут.
Теперь Медведеву предстоит встреча с победителем игры между болгарином Григором Димитровым и чилийцем Николасом Ярри.
Ранее украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал второй тур выборов в стране.
Теннис. Барселона. 3-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:2