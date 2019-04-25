Стал известен состав групп сборной по лыжным гонкам на сезон-2019/20
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) огласил составы групп сборной России на предстоящий сезон, передает ТАСС.
Заседание состоялось 25 апреля в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Состав группы Маркуса Крамера: Сергей Устюгов, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Елена Соболева, Яна Кирпиченко.
Состав группы Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина.
Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Илья Семиков, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.
Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Денис Филимонов, Владислав Вечканов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Нина Дуботолкина. На самоподготовке будут находиться Максим Вылегжанин, Андрей Парфенов, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.