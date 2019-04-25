Боец ММА из Донбасса рассказал о получении российского паспорта

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Боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов из Донбасса рассказал о том, как получает гражданство России, передает News.ru.

Спортсмену запрещен въезд на Украину.

«Паспорт мне сейчас делают, подали документы еще в начале 2019 года. Я с семьей получил квоту на разрешение на временное проживание в России, дальше должны уже прийти бумаги на знание языка. С кем из соперников хотел бы встретиться? Мне сейчас хочется подраться из топ-10, может быть с 7–8 номерами, поскольку я занял 13-ю позицию. А дальше будем следить за развитием событий», — поделился информацией Крылов.

В поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) украинец проиграл поляку Яну Блаховичу во втором раунде в результате удушающего приема.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов может перейти в ММА.