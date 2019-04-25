Очки Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от вылета из плей-офф

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«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз» в седьмой встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В составе столичной команды отметились Андре Бураковски, Том Уилсон и Евгений Кузнецов.

У победителей шайбы забросили Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал. В начале второго овертайма Ахо оформил решающий гол.

«Каролина» выиграла в серии со счетом 4-3 и в полуфинале Восточной конференции будет бороться с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 7-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — »Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

1:0 – Бураковски – 02:13

2:0 – Уилсон (Овечкин, Орлов) – 06:23

2:1 – Ахо (Песке, Славин) – 29:51 (4x5)

3:1 – Кузнецов (Хагелин) – 33:22

3:2 – Терявяйнен (Песке, Макгинн) – 36:37

3:3 – Стаал (Славин) – 42:56

3:4 – Макгинн (Уильямс, Славин) – 91:05