Избившие отца чемпиона по MMA полицейские пройдут психиатрическую экспертизу

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Следственным отделом по Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов в связи со смертью отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау Сулли Юнусилау, передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области, на сотрудников полиции заведены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. Им будет назначена психиатрическая и генетическая экспертиза.

Один их сотрудников находится под стражей, двое других — под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA.