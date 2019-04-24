Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина
Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко заявил, что после осмотра нападающего Александра Кокорина главным врачом клуба Михаилом Гришиным была обнаружена отрицательная динамика состояния здоровья футболиста.
«На встрече с Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается», — цитирует Макаренко Sport24.
«Зенит» рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Ранее сообщалось, что врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина.