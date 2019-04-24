Глава МОК сделал заявление по поводу теракта на Шри-Ланке

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Международный олимпийский комитет (МОК) высказался относительно теракта на Шри-Ланке, передает ТАСС.

По предварительным данным, погибли 321 человек.

«МОК полностью осуждает эти отвратительные и трусливые действия против простых людей, когда они отмечают религиозный праздник или просто отдыхают со своими семьями. Это была не только варварская атака на Шри-Ланку, но и на все цивилизованное человечество. Мы солидарны с олимпийской семьей Шри-Ланки в это время траура», — гласит заявление главы МОК Томаса Баха.

21 апреля преступники устроили серию терактов на островном государстве. Всего прогремело восемь взрывов. Некоторые из них случились в церквях во время пасхальных служб.

Правоохранительные органы обнаружили семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, а также задержали 40 человек.

Ранее об угрозе новых взрывов на Шри-Ланке предупредили спецслужбы Индии.