Изображение Бузовой может появиться на форме футбольного клуба
Женская футбольная команда России «Енисей», которая играет третий сезон в элите национального женского футбола, подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки, передает «Советский спорт».
Из всех представленных вариантов футболистки команды методом голосования выбрали три. В одной из работ используется изображение певицы Ольги Бузовой, которая с недавнего времени предпочитает хоккейный «Авангард».
«Позволит ли Ольга Бузова сыграть «Енисею» в форме с ее фотографией?» — заинтриговал клуб в своем сообщении.
Ранее Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне.