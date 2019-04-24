Гонщиков «Формулы-Е» изобразили на знаменитых картинах
Ведущих пилотов электросерии «Формула-Е» изобразили на картинах классических художников, сообщает «Советский спорт».
Видеозапись с подборкой новых произведений искусства опубликовали в инстаграме турнира накануне этапа в Париже (Франция).
Среди представленных на записи гонщиков Фелипе Масса, Лукас ди Грасси, Себастьян Буэми, Даниэль Абт, Антониу Феликс да Кошта, Андре Лоттерер, Жан-Эрик Вернь, Александер Симс и Паскаль Верляйн.
Этап соревнований в Париже будет восьмым по счету в чемпионате и состоится 27 апреля. В лидерах личного зачета пока держится португалец да Кошта (64 очка), который на один балл обгоняет Жерома д'Амброзио, расположившегося на втором месте, и на два – Андре Лоттерера, идущего третьим.
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