Свечников сыграет в решающем матче против «Вашингтона»

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Главный тренер »Каролины Харрикейнз» высказался об участии нападающего команды Андрея Свечникова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», передает РИА «Новости».

Сыграть нападающий «Каролины» сможет только после получения разрешения от врачей.

По сообщениям Майкла Смита, журналиста официального сайта НХЛ, хоккеист нужно пройти обследование и принять участие в тренировке команды.

«Возможно, он поможет команде», — передает слова тренера в своем твиттере журналист.

Матч между «Каролиной» и «Вашингтоном» состоится уже 25 апреля и станет решающим, так как после шести игр счет в серии равный — 3 - 3.

Ранее представители клуба заявляли, что Свечников не примет участие в шестом матче серии с «Вашингтоном».