Адвокат заявил об оскорблении Кокорина во время допроса
Андрей Ромашов, адвокат петербургского «Зенита» Александра Кокорина объявил, что время одного из допросов следователь нецензурно выразился в адрес спортсмена, передает «Советский спорт».
Представитель футболиста сказал на суде, что сторона защиты заявила отвод следователю в связи с произошедшим инцидентом.
Что именно сказал следователь — неизвестно. Однако, по словам представителя, оскорбление было сходным по смыслу со словом «мерзость».
«В удовлетворении было отказано, мотивировав тем, что они не являются близкими родственниками», — отметил Ромашов.
Александр Кокорин находится под арестом с октября 2018 года. Его обвиняют в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
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