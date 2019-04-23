Дастин Порье надеется на бой с Хабибом Нурмагомедовым

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Обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Дастин Порье надеется, что его поединку с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым ничего не помешает, передает «Советский спорт».

Порье получил право на бой с Нурмагомедовым, когда победил Макса Холлоуэя в поединке за временный титул.

«Считаю, что пояс временного чемпиона должен гарантировать встречу с абсолютным обладателем титула. Этот бой должен состояться. Надеюсь, в этот раз не повториться то, что случилось с Ковингтоном. В тот момент, когда UFC хотела провести объединительный поединок, у него была запланирована операция», — сказал Порье в эфире ESPN.

Предварительно бой назначен на 7 сентября 2019 года и должен состояться в Абу-Даби.

Ранее Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.