Теннисиста приговорили к трем годам условно за нападение на бизнесмена

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Бывшему американскому теннисисту и члену совета директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джастину Гимельстобу дали условный срок, сообщает The Telegraph.

По информации New York Times, спортсмена приговорили к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана.

31 октября 2018 года теннисист нанес около 50 ударов пострадавшему прямо на глазах у двухлетней дочери и жены Каплана. Жена бизнесмена Мэдисон рассказала, что во время нападения она была беременна, но после у нее случился выкидыш.

СМИ утверждают, что Гимельстоб избил знакомого, так как считал, что он стал причиной его развода с бывшей женой Кэри.

Ранее украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал второй тур выборов в стране.