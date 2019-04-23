Промес: очень скучаю по «Спартаку»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/284/11586284/RIAN_3254025.HR.ru-pic905-895x505-47622.jpg">

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», поделился мнением относительно игры и будущего своего бывшего клуба.

Голландец признался, что скучает по красно-белому клубу.

«Я очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырех лет это был мой настоящий дом. Общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым, Ещенко. Смотрю все игры «Спартака», по крайней мере пытаюсь. К ним пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо, выиграли несколько матчей и бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, «Спартак» пройдет туда, а в следующем году займет первое место.

После ухода Карреры было грустно. Мы вместе делали великие вещи: выиграли золото, Суперкубок, изменили историю. Грустно, что он ушел, но, с другой стороны, когда дела идут плохо, нужно что-то поменять. Это футбол, такова жизнь», — сказал Промес в эфире программы «Тотальный футбол».

Стоит отметить, что в Испанию нападающий перебрался в августе 2018 года.

Ранее «Зенит» подтвердил допуск врача к Александру Кокорину в СИЗО.