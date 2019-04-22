Фигуристка Ильиных прокомментировала новость о завершении карьеры

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Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Елена Ильиных отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о завершении собственной карьеры, передает РИА «Новости».

По словам спортсменки, она еще ни с кем не обсуждала планы на будущее.

«Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь. О завершении карьеры еще пока ни с кем официально не общалась», — заявила Ильиных.

Последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2017 году, а по окончании сезона-2017/18 стала выступать в шоу совместно с другим олимпийским чемпионом Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрием Соловьевым.

Ранее глава фигурного катания прокомментировал уход Ильиных из спорта.