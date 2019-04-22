Адвокат Кокорина поделился деталями допуска врачей к игроку

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Андрей Ромашов, адвокат форварда питерского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о деталях очередного слушания дела, передает «Чемпионат.com».

Он отметил, что разрешения для медиков предполагает разовый визит.

«24 апреля в СИЗО должны пропустить врачей, если они успеют приехать. Это разовая акция. Они оценят состояние Александра и обменяются мнением с медиками СИЗО. С коленом ситуация все-так же неутешительная. Их возят — становится все хуже. Они встают в шесть, возвращаются к 12, в первом часу. Они ребята молодые, пока справляются, но выспаться не успевают», — сказал Ромашов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее врачам «Зенита» разрешили посетить Кокорина в СИЗО.