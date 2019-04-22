Васильев заявил об огромном вкладе Мишина в успех Туктамышевой

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Заслуженный специалист России Олег Васильев уверен, что успех к Елизавете Туктамышевой пришел исключительно благодаря работе ее тренера Алексея Мишина, передает РИА «Новости».

Чемпионка мира-2015 Туктамышева в завершившемся сезоне взяла бронзу Финала Гран-при, победив на одном из этапов серии.

«Лиза способна побеждать, я знал об этом. Она и в 2015 году могла, и сейчас может. Туктамышева сильно отличается от остальных наших конкурентоспособных девочек. Я горжусь Мишиным, который вложил в Лизу Туктамышеву и прекрасную технику, и ее харизматичность, индивидуальность. Все это помогает ей брать верх на соревнованиях», — сказал Васильев.

Он отметил, что не решится предсказать итоги будущего сезона для спортсменки.

«Сейчас я возьму кристальный шар и погадаю. Проблемы случаются у всех, просто у кого-то они заметны, а кто-то не говорит о них», — заключил эксперт.

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