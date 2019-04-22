Глава фигурного катания прокомментировал уход Ильиных из спорта

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался по поводу решения олимпийской чемпионки Игр 2014 года Елены Ильиных завершить спортивную карьеру, передает News.ru.

По его словам, фигуристка еще не сообщала организации о решении уйти из большого спорта.

«В последние годы она не входила в сборную команды, поэтому добавить нечего», — прокомментировал Горшков.

На Играх в Сочи Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о завершении карьеры.