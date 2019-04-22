Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучим игроком клуба в матче против «Пари Сен-Жермен» в рамках 33-го тура чемпионата Франции по версии Whoscored , передает «Советский спорт».

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.

Встреча между «ПСЖ» и «Монако», прошедшая в столице в столице Франции, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался о результате матча против «ПСЖ».