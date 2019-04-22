Отец Хабиба Нурмагомедова назвал следующего чемпиона UFC из России

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что Ислам Махачев станет следующим обладателем титула организации из России, передает «Советский спорт».

«Я думаю, следующим чемпионом будет Махачев. Это мое личное мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов, Петр Ян. Магомед Анкалаев – сильный боец. Вот у этих ребят серьезный потенциал», – сказал Нурмагомедов в эфире YouTube-канала Bostanof.

В рамках турнира UFC в Санкт-Петербурге Махачев провел поединок с армянином Арманом Царукяном. По итогам трех раундов судьи отдали победу россиянину — 30:27, 29:28, 30:27.

Ранее боец UFC Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с Нурмагомедовым.