Еще один боец UFC выразил желание подраться с Хабибом

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Боец UFC Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Сейчас Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию, которую получил за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Следующий поединок он сможет провести в сентябре. Противник уже известен — Дастин Порье.

«Моя главная цель сейчас — Хабиб Нурмагомедов. Он не сможет проводить на мне тейкдауны, как на других.

Я не говорю о том, что выиграю борцовский поединок у Нурмагомедова, но точно смогу защититься от тейкдаунов лучше, чем любой другой боец. При этом я буду гораздо опаснее в клинче, используя колени и апперкоты. Хабиб изматывает соперников, но он не сможет так контролировать меня, как других. Я способен пережить 25 минут борьбы, но я собираюсь навязать свои сильные стороны в стойке. А там я гораздо опаснее Хабиба», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAFighting.

Ранее в UFC ответили на слова Хабиба о плохой работе с российскими бойцами.