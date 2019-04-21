Гимнастка Солдатова взяла три золота на этапе КМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/408/11702408/RIAN_3033136.HR-pic905-895x505-21562.jpg">

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает РИА «Новости».

Спортсменка одолела соперниц в упражнениях с обручем, набрав 21,250 балла. В упражнениях с булавами — 21,100 балла, а также с мячом (20,800).

Еще одну награду высшей пробы принесла национальной команде Анастасия Гузенкова, ставшая первой в упражнении с лентой с результатом 19,100.

Турнир проходит в Ташкенте.

Ранее россиянин Артур Далалоян занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в польском Щецине.