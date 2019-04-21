Боец Ян рассказал о реакции фанатов Хабиба на его критику

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о том, как отреагировали фанаты Хабиба Нурмагомедова на его критику, передает «Советский спорт».

Ян в одном из своем интервью заявил, что считает Нурмагомедова не самым зрелищным бойцом. После этих слов он столкнулся с негативной реакцией фанатов Хабиба на критику их кумира.

«Совершили набег на инстаграм. Заблокировал человек 300, может, чуть меньше. Из них многим жестко ответил в личку. Может, это неправильно — отвечать гадостью на гадость. Но я такой, какой есть», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

Ян ни разу не уступал в поединках под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что Хабиб намерен избить Порье в их бою в сентябре.