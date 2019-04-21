Один из защитников «Спартака» пропустит матч с «Енисеем»

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Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти не сможет помочь команде в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против красноярского «Енисея», передает РИА «Новости».

По информации источника, защитник не сможет принять участия в игре из-за повреждения.

«Боккетти пропустит матч с «Енисеем» из-за травмы», — заявил источник.

Футболист в нынешнем сезоне принял участие в 14-ти матчах чемпионата России, однако результативными действиями не отметился.

Матч между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 21 апреля в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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