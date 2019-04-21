Радулов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
В четвертой встрече первого раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилл Предаторз» (5:3) россиянин оформил дубль.
Первой звездой был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в шестой игре с «Виннипег Джетс» (3:2).
Вторым стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем. В его активе две шайбы и две передачи в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции против »Каролины Харрикейнз» (6:0).
Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обошел нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли.