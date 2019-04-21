Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

В пятой встрече 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Всего в активе Овечкина 124 (64+60) очка за карьеру в Кубке Стэнли.

Также капитан столичного клуба обошел Брайана Беллоуза, Джереми Реника и Криса Пронгера.

Встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной», прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что голкипер «столичных» установил клубный рекорд по шат-аутам в Кубке Стэнли.