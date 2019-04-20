«Локомотив» и ЦСКА огласили стартовые составы на дерби

Тренерские штабы московских «локомотива» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча состоится 20 апреля в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Лапшов, Миронов, Тарасов, Куликов, Коломейцев, Кварацхелия, Эдер, Жемалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Абель Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА.