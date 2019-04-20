«Локомотив» и ЦСКА огласили стартовые составы на дерби
Тренерские штабы московских «локомотива» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
Встреча состоится 20 апреля в 19.00 по московскому времени.
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Лапшов, Миронов, Тарасов, Куликов, Коломейцев, Кварацхелия, Эдер, Жемалетдинов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Абель Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА.
Наш состав на супердерби #ЛокоЦСКА! ��️ pic.twitter.com/VkrPquLeAS— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 20 апреля 2019 г.