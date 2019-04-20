КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает «Советский спорт».

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА над омским «Авангардом» в овертайме со счетом 3:2. Одолев соперника во всех четырех играх серии, армейцы впервые в истории клуба завоевали Кубок Гагарина.

Лучшим вратарем стал выступающий за ЦСКА Илья Сорокин, дважды сыгравший на ноль. Сухая серия голкипера составила 137 минут 55 секунд, что является рекордным показателем для лиги.

Самым отличившимся защитником признан также игрок армейцев Мэт Робинсон, набравший два (0+2) очка в четырех матчах при рекордном показателе полезности в финале «+7».

Нападающим заключительного этапа признан Михаил Григоренко (ЦСКА), в активе которого шесть (5+1) очков при показателе полезности «+5». Форвард стал автором первого в истории хет-трика финала Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» обратился к завоевавшему Кубок Гагарина ЦСКА.