«Оренбург» нанес разгромное поражение «Ростову» в матче РПЛ

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«Оренбурга» одолел «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы оформили нападающий Артема Галаджана и полузащитник Григорий Чиркин. Также оренбургскому клубу помог хавбек соперников Матиас Норман, который забил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Оренбург» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России с 25 очками, в то время как «Ростов» с таким же количеством очков занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что президент «Ростова» не хотел бы видеть Глушакова в своем клубе.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Оренбург» — «Ростов» — 3:0

Голы: 1:0 — Норманн, 41; 2:0 — Галаджан, 60; 3:0 — Чиркин, 90+1.