Стали известны три звезды дня в НХЛ

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли два матча розыгрыша Кубка Стэнли. Лига на официальном сайте назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, представителей России среди них нет.

Лучшим игроком стал форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, в победной встрече серии с «Калгари Флэймз» (5:1, 4-1 в серии) записавший на счет 3 (2+1) балла.

После него идет нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в игре с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2 в противостоянии) забросивший одну шайбу.

На третьей строчке списка лучших хоккеистов игрового дня член команды «Колорадо» Колин Уилсон, набравший 3 (2+1) балла в игре с «Калгари».

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