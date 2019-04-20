«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку
«Манчестер Юнайтед» может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает «Советский спорт».
По информации The Telegraph, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер хочет провести кадровые изменения в команде. Есть вероятность, что бельгийский футболист станет одним из первых, кто покинет клуб. Однако руководство будет ждать достойного предложения по игроку.
Лукаку попал в сферу интересов таких команд, как миланский «Интер», французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». По словам агента спортсмена, он предпочел бы чемпионат Италии.
Ранее вратарь «Манчестер Юнайтед» извинился перед клубом за гол от Месси.