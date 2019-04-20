Члена команды знаменитого лыжника подозревают в распространении допинга

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Австрийская полиция арестовала сервисмена швейцарского лыжника Дарио Колоньи, сообщает «Советский спорт».

По информации TV2, члена команды спортсмена подозревают в распространении допинга. На данный момент его допросили и отпустили.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают сервисмена в связи с клиникой немеца Марка Шмидта. Данная клиника известна тем, что доставляла запрещенные вещества спортсменам из разных стран. Самого доктора задержали во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде в этом году.

Колонья является четырехкратным олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за употребление марихуаны.