ЦСКА обыграл «Авангард» и впервые завоевал Кубок Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Константин Окулов и Максим Мамин. У гостей шайбы забросили Сергей Шумаков и Коди Франсон.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 4-й матч
«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Шумаков (Широков) — 12:51 (5x4)
2:0 — Франсон (Емелин, Бек) — 17:11 (4x4)
2:1 — Капризов (Телегин) — 23:47
2:2 — Окулов (Попов) — 57:12
2:3 — Мамин (Дальбек, Робинсон) — 77:44