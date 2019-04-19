Барков может получить награду за честную спортивную борьбу в НХЛ

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Форвард «Флориды» Александр Барков, нападающий «Калгари» Шон Монахан и игрок «Сент-Луиса» Райан О'Райлли стали тремя номинантами на награду «Леди Бинг Трофи», сообщает «Советский спорт».

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) этот приз каждый год вручают игроку, который вел честную спортивную борьбу, показал джентльменское поведение и высокое игровое мастерство.

Барков в нынешнем сезоне обновил рекорд «Каролины» по количеству набранных очков в регулярном чемпионате, записав на счет 96 баллов (35 голов и 61 результативную передачу) в 82 играх. Он побил рекорд Павла Буре, который в сезоне-1999/00 заработал 94 очка (58+36). У финского игрока всего восемь штрафных минут.

Монахан в текущем сезоне сыграл в 78-ми матчах, показал лучший результат в карьере по количеству очков 82 (34+48), а также заработал 12 минут штрафа. О'Райлли в 82 играх «регулярки» получил 77 очков (28+49) и помог команде выйти в плей-офф, набрав 12 штрафных минут.

Ранее одноклубник Александра Овечкина получил травму после удара о борт.