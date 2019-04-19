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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о причине снятия с турнира в Штутгарте, передает «Советский спорт».

По словам самой спортсменки, выступить на турнире ей помешала травма плеча, которую она никак не может вылечить.

«Я делаю успехи в восстановлении, но еще не готова играть. С прошлого лета я боролась с болью в плече. После лечения мое плечо стало сильнее, но боль при ударах не ушла. После нескольких консультаций я перенесла небольшую процедуру, восстановление после которой потребует нескольких недель», — цитирует Шарапову WTA.

Последний раз Шарапова выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies в январе 2019 года. Сообщается, что теннисистка сможет сыграть не раньше середины мая этого года.

Ранее Шарапова извинилась перед фанатами.