Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за невыхода в полуфинал Лиги чемпионов

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб, передает «Советский спорт».

По информации La Repubblica, форвард остался недоволен вылетом команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Отмечается, что португалец рассматривает вариант ухода из клуба летом 2020 года.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» (1:1 и 1:2) по сумме двух встреч проиграл амстердамскому «Аяксу». Роналду впервые за девять лет не смог выйти в полуфинал главного турнира Старого Света.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, говоря о матче против «Аякса» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, рассказал о ключевых игроках команды.