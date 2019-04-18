Олимпийский чемпион раскритиковал «жирующих на деньги народа» спортсменов

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с критиков в адрес Евгении Павловой из-за ее резких высказываний.

«Она еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки — Зайцева, Пылева, Ишмуратова, Богалий… У них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут.

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Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят», — цитирует Тихонова «Экспресс газета».

Ранее олимпийский чемпион предложил дать пинка комментатору Дмитрию Губерниеву.