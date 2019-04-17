ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА в гостях одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина, передает «Советский спорт».

Встреча в Балашихе закончилась со счетом 2:0 в пользу красно-синих. Отличились Сергей Андронов и Михаил Григоренко.

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Счет в серии стал 3-0, благодаря чему армейцам для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина, остается победить один раз.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Третий матч

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

0:1 — Андронов (Дальбек) — 43:02 (5x5),

0:2 — Григоренко (Нестеров) — 59:04 (en).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.