Александр Емельяненко может вернуться в октагон в конце 2019 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/3/11671003/FreDdEpx9kI-pic905-895x505-52667.jpg">

Российский боец ММА Александр Емельяненко может в декабре провести поединок в Москве, передает ТАСС.

Об этом сообщил руководитель промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов.

«Мы обсуждали данный вопрос, о подписании долгосрочного контракта. Мы готовы предложить ему контракт на несколько поединков, необходимо обсудить условия. В декабре у нас планируется турнир в Москве, мы хотели бы, чтобы Александр его возглавил с Александром», — отмечает Гурьянов.

Реклама

Стоит отметить, что 10 мая Емельяненко в рамках данного промоушена будет биться против Луиса Энрике.

Ранее стал известен соперник Дацика по следующему бою.