Александр Емельяненко может вернуться в октагон в конце 2019 года
Российский боец ММА Александр Емельяненко может в декабре провести поединок в Москве, передает ТАСС.
Об этом сообщил руководитель промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов.
«Мы обсуждали данный вопрос, о подписании долгосрочного контракта. Мы готовы предложить ему контракт на несколько поединков, необходимо обсудить условия. В декабре у нас планируется турнир в Москве, мы хотели бы, чтобы Александр его возглавил с Александром», — отмечает Гурьянов.
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Стоит отметить, что 10 мая Емельяненко в рамках данного промоушена будет биться против Луиса Энрике.